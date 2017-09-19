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Программа «Жди меня» меняет формат после ухода с Первого канала
В начале сентября этого года появились слухи о том, что программа "Жди меня" может быть закрыта. Редактор проекта Юлия Будина вскоре подтвердила, что контракт с Первым каналом не был продлен. Также в конце августа стало известно, что с одним из ведущих передачи Александром Галибиным тоже не продлен контракт. На прошлой неделе источники с Первого канала сообщили журналистам, что закрытие проекта произошло из-за конфликта телекомпании «ВИD» и канала.
Первый канал пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию, а руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов на днях дал откровенно интервью. Он рассказал, что программа "Жди меня" меняет свой формат и возможно после этого станет выходить на одном из федеральных каналов. Любимов пояснил, что они хотят больше показать то, как ведутся поиски людей. По его словам, большую роль в этом играют добровольные помощники. Так в Подмосковье и области есть 17 человек владеющих частными самолетами, которые помогают в поисках людей. Он также отметил, что у них есть помощники в 120 странах.
После известия о закрытии передачи многие телезрители были возмущены. В Сети начались бурные обсуждения происходящего и многие поклонники потребовали, чтобы Первый канал вернул "Жди меня" в сетку вещания. Однако Александр Любимов рассказал, что у команды этого проекта много планов по изменению и улучшению этой передачи, поэтому закрывать ее никто не планирует. Она продолжит работу только на другом канале. На данный момент благодаря ей было найдено уже больше 200 тысяч человек, признался Любимов в интервью "Национальной службе новостей".
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