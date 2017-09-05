Программа «Жди меня» может уйти с Первого канала

Программа, где люди находят родственников, с которыми когда-то потеряли связь, уже 20 лет выходит в эфир Первого канала, однако недавно появилась информация, что телекомпания "Вид", занимающиеся производством передачи, может прекратить сотрудничество с Первым каналом. Ситуацию прояснила главный редактор проекта Юлия Будинайте. Она сообщила журналистам, что контракт с Первым каналом действительно пока не продлен.



«Это преждевременная информация, не то, что преждевременная, а даже странная, не понимаю, откуда она пошла. Мы меняем ведущего, вот все, что известно. У нас пока не продлен договор с Первым каналом, но это вопрос к юристам. До сих пор контракт не продлен, мы ждем решения от канала», — сообщила руководитель проекта.





К слову, в конце августа стало известно, что с одним из ведущих "Жди меня" Александром Галибиным не продлили контракт Ксения Алферова , которая также работала в программе, останется на прежнем месте. На данный момент она готовится к съемкам, — пишет "СтарХит".