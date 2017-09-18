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Кобзон раскрыл "предсмертные" планы Соткилавы
20 сентября в Большом театре пройдет церемония прощания с оперным певцом Зурабом Соткилавой. Об этом РБК сообщил певец, депутат Госдумы и друг музыканта Иосиф Кобзон.
Кобзон уточнил, что после прощания тело Соткилавы «увезут хоронить в Тбилиси».
«…у нас были дружеские отношения. Я так предполагал, что он выступит на моем юбилее», — рассказал он.
Певец назвал своего коллегу ярким певцом и уточнил, что «таких больше нет».
«Замечательный семьянин, прекрасная супруга, две дочери — все его любили», — рассказал депутат.
В 2015 году Зурабу Соткилаве поставили диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы». Ранее сегодня гендиректор Большого театра сообщил о смерти Зураба Соткилавы.
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