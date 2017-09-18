20 сентября в Большом театре пройдет церемония прощания с оперным певцом Зурабом Соткилавой . Об этом РБК сообщил певец, депутат Госдумы и друг музыканта Иосиф Кобзон.

Кобзон уточнил, что после прощания тело Соткилавы «увезут хоронить в Тбилиси».

​«…у нас были дружеские отношения. Я так предполагал, что он выступит на моем юбилее», — рассказал он.

Певец назвал своего коллегу ярким певцом и уточнил, что «таких больше нет».

«Замечательный семьянин, прекрасная супруга, две дочери — все его любили», — рассказал депутат.