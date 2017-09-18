Умер Зураб Соткилава

Российский и грузинский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — заявил Урин агентству.

В июле 2015 году Соткилава рассказал, что тяжело болен: врачи поставили певцу диагноз «злокачественная опухоль поджелудочной железы».

Музыканту сделали операцию в Германии и провели курс лечения в России. Соткилава вернулся к концертной деятельности уже в октябре 2015 года.

С 1965 по 1974 год Зураб Соткилава был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. В 1973 дебютировал в Большом театре в опере «Кармен», а в 1974 году вошел в труппу театра.