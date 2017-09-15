Главные события у вас в почте
Панин поиздевался над Николаем II и Поклонской
Фото: YouTube
Главной темой второго выпуска шоу «Хайповости» актера Алексея Панина стало противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.
По словам актера и ведущего, чтобы «избавить Алексея Учителя от мучений, свалившихся на его голову», он снял собственный фильм, который «должен понравиться Наталье Поклонской».
Трейлер картины показывает, как балерина Матильда Кшесинская пыталась соблазнить императора Николая II, а тот всячески сопротивлялся. Правитель в исполнении самого Панина сообщил балерине, что его единственная любовь — Россия.
Панин также лично обратился к депутату Поклонской: «Наташ, если тебе понравилось — напиши мне. Я покажу тебе полную версию».
1-й выпуск «Хайповостей» вышел неделю назад и уже набрал 524 тысячи просмотров.
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.
Оставить комментарий