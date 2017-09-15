Панин поиздевался над Николаем II и Поклонской



Трейлер картины показывает, как балерина Матильда Кшесинская пыталась соблазнить императора Николая II , а тот всячески сопротивлялся. Правитель в исполнении самого Панина сообщил балерине, что его единственная любовь — Россия.

Панин также лично обратился к депутату Поклонской: «Наташ, если тебе понравилось — напиши мне. Я покажу тебе полную версию».



1-й выпуск «Хайповостей» вышел неделю назад и уже набрал 524 тысячи просмотров.







В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.