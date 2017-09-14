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Психологи рассказали, зачем Поклонской нужен провал "Матильды"
Издание Life попросило психологов проанализировать публичные выступления депутата Госдумы Натальи Поклонской против фильма "Матильда".
Психолог Артур Гараганов отказался назвать депутата фанатиком. По его словам, фанатики готовы на все, «фанатик пойдет воевать, бороться». А судя по поведению Поклонской, «она на это не способна».
Также Гараганов обнаруживает следы пиара в ситуации вокруг фильма Учителя. «Поклонская имеет высшее образование, так или иначе разбирается в политике, дипломатии», — рассуждает психолог. По его мнению, это говорит о том, что ее шаги «выверены и осознанны». «Своей любовью к последнему императору, почитанием религиозных ценностей она собирает вокруг себя определенную социальную группу, последователей», — сделал вывод Гараганов.
Психиатр Андрей Березанцев отметил разницу в поведении Поклонской. По его мнению, в Крыму она «позиционировала себя как борец за закон и справедливость». Березанцев не назвал бы ее личностью, которая «гналась за скандалами». «А потом она сменила работу и стала такой одиозной личностью. Ее поведение сейчас… очень похоже на стремление привлечь к себе внимание», — предполагает психиатр.
Как утверждает психолог Ольга Маховская: «Поклонская — карьерист». И, предполагает Маховская, «во многом она хотела угодить действующей власти. Ее поведение — доказательство того, что власть для нее — все».
У Ольги Маховской есть и другая теория: возможно, резкий карьерный взлет — от прокурора до депутата — «психологически превратил ее в наивного инфантильного ребенка — она просто не успела освоить необходимые навыки для такой серьезной публичной работы».
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.
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