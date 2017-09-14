

Издание Life попросило психологов проанализировать публичные выступления депутата Госдумы Натальи Поклонской против фильма "Матильда".

Психолог Артур Гараганов отказался назвать депутата фанатиком. По его словам, фанатики готовы на все, «фанатик пойдет воевать, бороться». А судя по поведению Поклонской, «она на это не способна».



Также Гараганов обнаруживает следы пиара в ситуации вокруг фильма Учителя. «Поклонская имеет высшее образование, так или иначе разбирается в политике, дипломатии», — рассуждает психолог. По его мнению, это говорит о том, что ее шаги «выверены и осознанны». «Своей любовью к последнему императору, почитанием религиозных ценностей она собирает вокруг себя определенную социальную группу, последователей», — сделал вывод Гараганов.



Психиатр Андрей Березанцев отметил разницу в поведении Поклонской. По его мнению, в Крыму она «позиционировала себя как борец за закон и справедливость». Березанцев не назвал бы ее личностью, которая «гналась за скандалами». «А потом она сменила работу и стала такой одиозной личностью. Ее поведение сейчас… очень похоже на стремление привлечь к себе внимание», — предполагает психиатр.



Как утверждает психолог Ольга Маховская: «Поклонская — карьерист». И, предполагает Маховская, «во многом она хотела угодить действующей власти. Ее поведение — доказательство того, что власть для нее — все».



У Ольги Маховской есть и другая теория: возможно, резкий карьерный взлет — от прокурора до депутата — «психологически превратил ее в наивного инфантильного ребенка — она просто не успела освоить необходимые навыки для такой серьезной публичной работы».

