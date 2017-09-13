«Мне вообще наплевать» - Соловьев о конфликте с Ургантом

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандальную ситуацию с Иваном Ургантом . Он отметил, что ему «вообще наплевать» на ответную реакцию Урганта-младшего.

«Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была легкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича, и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было», — отметил Соловьев.

Также телеведущий заявил, что Ургант «оскорбил канал» и назвал такое поведение некорректным.

Ранее сообщалось, что Андрей Ургант принял сторону сына в разыгравшемся конфликте. Он выразил недоумение по поводу ситуации и отметил, что в любом случае будет на стороне Ивана, а в его неправоте они сами «потом разберутся».