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«Мне вообще наплевать» - Соловьев о конфликте с Ургантом
Владимир Соловьев заявил, что не заинтересован в ответной реакции Ивана Урганта на разыгравшийся конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандальную ситуацию с Иваном Ургантом. Он отметил, что ему «вообще наплевать» на ответную реакцию Урганта-младшего.
«Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была легкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича, и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было», — отметил Соловьев.
Также телеведущий заявил, что Ургант «оскорбил канал» и назвал такое поведение некорректным.
Ранее сообщалось, что Андрей Ургант принял сторону сына в разыгравшемся конфликте. Он выразил недоумение по поводу ситуации и отметил, что в любом случае будет на стороне Ивана, а в его неправоте они сами «потом разберутся».
Скандал между Иваном Ургантом и Владимиром Соловьем начался из-за неудачной шутки. Во время известной передачи Ургант-младший пошутил про «соловьиный помет», чем спровоцировал острую реакцию оппонента.
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