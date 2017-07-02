

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу дела "пьяного" мальчика. Деятель искусства был возмущен тем, как эта тема обсуждается на телевидении.

"Я больше не могу молчать по этому поводу", – начал свое обращение Фадеев. По его словам, он был просто шокирован тем фактом, что создатели передачи "Пусть говорят" посвятили сразу два выпуска программы обсуждению смерти мальчика, в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя.



"Это равняется половине литра водки. Целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут,спорят,сомневаются. Неужели нет здравого смысла?" – вопрошает Фадеев. Продюсер добавил, что ему хочется волком выть от вопиющей несправедливости.



Подписчики Фадеева охотно его поддержали. "Я подпишусь. Кто начнет, как петицию составлять? ", – интересуются комментаторы в социальной сети.



Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.

