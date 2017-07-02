Далее:
Главное сейчас
Дни.ру

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать

Фадеев о «пьяном» мальчике: Больше не могу молчать
Фото:
Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу дела "пьяного" мальчика. Деятель искусства был возмущен тем, как эта тема обсуждается на телевидении.
"Я больше не могу молчать по этому поводу", – начал свое обращение Фадеев. По его словам, он был просто шокирован тем фактом, что создатели передачи "Пусть говорят" посвятили сразу два выпуска программы обсуждению смерти мальчика, в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя.
"Это равняется половине литра водки. Целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут,спорят,сомневаются. Неужели нет здравого смысла?" – вопрошает Фадеев. Продюсер добавил, что ему хочется волком выть от вопиющей несправедливости.
На своей странице в социальной сети Instagram Фадеев предложил создать петицию на имя президента России Владимира Путина. "Не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика", – объяснил свой замысел продюсер.

Я больше не могу молчать по этому поводу. Это погибший мальчик, у которого (якобы) в крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя.. это равняется половине литра водки. В уже второй передаче "Пусть говорят"на Первом канале целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут,спорят,сомневаются. Я в шоке от того, что все это происходит! Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? Неужели не очевиден факт дичайшей коррупции и чудовищной подтасовки? Неужели не ясно? Хочется выть волком от такой несправедливости! ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ ПЕТИЦИЮ НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ! И не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика. 🙏🏻😢

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Подписчики Фадеева охотно его поддержали. "Я подпишусь. Кто начнет, как петицию составлять? ", – интересуются комментаторы в социальной сети.
Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.
Как писали Dni.Ru, экспертиза показала, что в момент аварии мальчик был сильно пьян. Позже было проведено повторное исследование, однако найти в смывах крови этиловый спирт или продукты распада алкоголя не удалось.
Еще 1 источник
Дело «пьяного» мальчика Главное Шоу-бизнес
Дни.Ру
Владимир Путин Максим Фадеев
Оставить комментарий

Дни.ру: последние новости