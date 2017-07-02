Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Я больше не могу молчать по этому поводу. Это погибший мальчик, у которого (якобы) в крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя.. это равняется половине литра водки. В уже второй передаче "Пусть говорят"на Первом канале целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут,спорят,сомневаются. Я в шоке от того, что все это происходит! Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? Неужели не очевиден факт дичайшей коррупции и чудовищной подтасовки? Неужели не ясно? Хочется выть волком от такой несправедливости! ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ ПЕТИЦИЮ НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ! И не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика. 🙏🏻😢
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)