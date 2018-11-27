Конструкцию «Федерации» решили изменить

В ходе испытаний модели перспективного пилотируемого космического корабля «Федерация» в аэродинамических трубах решили изменить его конструкцию, сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало.

Сыпало рассказал, что испытания в аэродинамических трубах проверяли этап спуска в атмосфере, передает ТАСС

«Даны определенные рекомендации, в соответствии с ними изменена конструкция корабля как с точки зрения обеспечения приводнения, так и штатного приземления, прохождения верхних слоев атмосферы», — сказал он.

Необходимость внесения изменений, по его словам, не сказалась на сроках разработки корабля, все идет по графику.

Он уточнил, что ЦАГИ отвечает за воздушный сегмент траектории космических и аэрокосмических систем.

Ранее гендиректор РКК «Энергия» (предприятие — разработчик пилотируемых кораблей «Союз») Сергей Романов сообщал, что первый запуск российского космического корабля «Федерация» на орбиту в беспилотном режиме может быть перенесен с 2022 года на 2024-й.

Летом в России начались испытания парашютной системы для «Федерации».