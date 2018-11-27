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Конструкцию «Федерации» решили изменить 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе испытаний модели перспективного пилотируемого космического корабля «Федерация» в аэродинамических трубах решили изменить его конструкцию, сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало.
Сыпало рассказал, что испытания в аэродинамических трубах проверяли этап спуска в атмосфере, передает ТАСС.
«Даны определенные рекомендации, в соответствии с ними изменена конструкция корабля как с точки зрения обеспечения приводнения, так и штатного приземления, прохождения верхних слоев атмосферы», — сказал он.
Необходимость внесения изменений, по его словам, не сказалась на сроках разработки корабля, все идет по графику.
Он уточнил, что ЦАГИ отвечает за воздушный сегмент траектории космических и аэрокосмических систем.
Ранее гендиректор РКК «Энергия» (предприятие — разработчик пилотируемых кораблей «Союз») Сергей Романов сообщал, что первый запуск российского космического корабля «Федерация» на орбиту в беспилотном режиме может быть перенесен с 2022 года на 2024-й.
Летом в России начались испытания парашютной системы для «Федерации».
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Сергей Романов , ЦАГИ , РКК Энергия , ИТАР-ТАСС , Технологии , Наука и техника
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