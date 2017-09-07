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Газета.Ru

Из-за вспышки на Солнце в Европе и Америке ухудшилась связь

От вспышки на Солнце уже пострадали Европа и США
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Из-за мощной вспышки на Солнце на территории Европы и Америки ухудшилась связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша.
"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной — X9.3. Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке" — сказал он.
По словам ученого, последние вспышки на солнце могут спровоцировать магнитную бурю.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка.
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