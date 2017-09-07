Из-за вспышки на Солнце в Европе и Америке ухудшилась связь

Из-за мощной вспышки на Солнце на территории Европы и Америки ухудшилась связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша.



"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной — X9.3. Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке" — сказал он.



По словам ученого, последние вспышки на солнце могут спровоцировать магнитную бурю.



