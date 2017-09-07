Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы

Российские специалисты продолжают рассказывать о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце. Во второй половине дня 8 сентября может произойти катастрофа.

Как подчеркнул ведущий научный специалист Пултовской обсерватории РАН Георгий Гончаров, такой мощной вспышки на Солнце, которая произошла 6 сентября, не было много лет. По словам экспертов, это явление скажется как на здоровье людей, так и на погоде.

"Но на погоду, естественно, не в долгосрочном плане", — добавил Гончаров. Эксперт также предупредил, что вспышка на Солнце спровоцирует большое количество страшных аварий 8 сентября. Поэтому москвичам следует проявлять особую бдительность. "Завтра вечером количество ДТП и смертность в ДТП резко возрастут", — заявил он.

Гончаров подчеркнул, что для избежания катастрофы, автолюбителям лучше вообще не садиться за руль во второй половине дня пятницы, а пешеходам — переходить дорогу исключительно на светофоре. Также эксперт добавил, что родителям детей до 12 лет следует быть особенно внимательными к ним — в этом возрасте еще велика метеочувствительность и ребенок может почувствовать себя плохо.

Today's X9.33 event was the strongest flare of this solar cycle. STEREO A coronagraph imagery shows the CME.



More: https://t.co/uaCuQc9ZDV pic.twitter.com/ZUvtOC2jIP— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 6 сентября 2017 г.

Ранее российские ученые также заявили о том, что из-за вспышки на Солнце может выйти из строя космическая техника и средства связи. Они предупредили и о том, что 7 сентября начнется магнитная буря, которая может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, 6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. "Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл — 10.3). Такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному (высшему) уровню активности", — сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.