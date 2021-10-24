Космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров рассказали, как помогли актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко адаптироваться на МКС, не позволив им ничего сломать на станции. Об этом пишет ТАСС.
В фильме «Вызов. Первые в космосе» на Первом канале Новицкий рассказал, что «попытки были», так как человек, впервые попавший на МКС и начавший работать очень активно требует большего внимания к себе, чем космонавт, который постепенно проходит адаптацию и вливается в работу.
Шипенко добавил, что часто бился головой на МКС, поэтому шлем, который ему выдали, «очень пригодился».
С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд вместе с Новицким совершили первую в истории киноэкспедицию в космос, где сняли фильм «Вызов».
Ранее Шипенко и Пересильд в эфире «Вечернего Урганта» рассказали о том, как отказала техника. Как сказал Шипенко, он уже видел солнечные батареи МКС в иллюминаторе, когда отказала автоматическая система стыковки к МКС. В этот момент он снимал фильм. Для режиссера и актрисы это оказалось нервным моментом. Однако ситуация закончилась благополучно, так как Шкаплеров произвел стыковку в ручном режиме.