В фильме «Вызов. Первые в космосе» на Первом канале Новицкий рассказал, что «попытки были», так как человек, впервые попавший на МКС и начавший работать очень активно требует большего внимания к себе, чем космонавт, который постепенно проходит адаптацию и вливается в работу.

Шипенко добавил, что часто бился головой на МКС, поэтому шлем, который ему выдали, «очень пригодился».

С 5 по 17 октября Шипенко и Пересильд вместе с Новицким совершили первую в истории киноэкспедицию в космос, где сняли фильм «Вызов».