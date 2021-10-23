«Мы замерли»: Шипенко и Пересильд рассказали о происшествии на МКС

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в эфире «Вечернего Урганта» рассказали о нервной стыковке к МКС, когда отказала техника.

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Как сказал Шипенко, он уже видел солнечные батареи МКС в иллюминаторе, когда отказала автоматическая система стыковки. В этот момент он снимал фильм.

«Мы замерли», — признался Шипенко.



«Я посмотрела на Клима. И очень долго буду помнить тот взгляд. Ни слова не сказали друг другу», - добавила Пересильд.

Затем космонавт Антон Шкаплеров начал настраивать стыковку в ручном режиме.

Тогда актриса неожиданно для себя заявила:

«Антон, я готова приступить к расчетам». Она призналась, что сама не поняла, о каких расчетах говорила.