Назван элементарный способ избежать старческого слабоумия

Американские ученые выяснили, что чтение и письмо от руки помогают избежать деменции. Об этом сообщается в научном исследовании, опубликованном в авторитетном неврологическом издании Neurology.

Исследователи решили проверить, связана ли малообразованность с повышенным риском деменции и снижением когнитивных функций у пожилых людей.

В исследовании участвовало около тысячи человек старше 65 лет. Треть составляли малообразованные и неграмотные. Задания на память и зрительно-пространственные способности испытуемым давали в начале эксперимента и через 4 года. Анализировались функциональные, когнитивные и медицинские данные. Затем с помощью стандартных критериев проверялось наличие деменции.

Результат показал, что у неграмотных было в 3 раза больше шансов стать слабоумными по сравнению с грамотными участниками.

«Мы обнаружили, что неграмотность ассоциируется с более высоким риском деменции», — заявили ученые.

Таким образом, необразованные, не читающие и не пишущие люди имеют повышенный риск деменции.