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Назван элементарный способ избежать старческого слабоумия 

Рамблер 11 минут назад
Назван элементарный способ избежать старческого слабоумия
Фото: depositphotos.com
Американские ученые выяснили, что чтение и письмо от руки помогают избежать деменции. Об этом сообщается в научном исследовании, опубликованном в авторитетном неврологическом издании Neurology.
Исследователи решили проверить, связана ли малообразованность с повышенным риском деменции и снижением когнитивных функций у пожилых людей.
В исследовании участвовало около тысячи человек старше 65 лет. Треть составляли малообразованные и неграмотные. Задания на память и зрительно-пространственные способности испытуемым давали в начале эксперимента и через 4 года. Анализировались функциональные, когнитивные и медицинские данные. Затем с помощью стандартных критериев проверялось наличие деменции.
Результат показал, что у неграмотных было в 3 раза больше шансов стать слабоумными по сравнению с грамотными участниками.
«Мы обнаружили, что неграмотность ассоциируется с более высоким риском деменции», — заявили ученые.
Таким образом, необразованные, не читающие и не пишущие люди имеют повышенный риск деменции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рассказали о двадцати продуктах, способных предотвратить деменцию.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Наука , Наука и техника
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