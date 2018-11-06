Ещё
Представлен убийца системы ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера

Билл Гейтс представил унитаз, работающий без воды 

Рамблер 1 час назад
На выставке в Китае сооснователь Microsoft Билл Гейтс презентовал проект унитаза, который будет обходиться без воды и связи с канализацией.
Предполагается, что отходы будут перерабатываться в удобрение при помощи химикатов.
«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.
Гейтс подчеркнул, что работа над проектом заняла годы и сейчас он готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал Гейтс.
Проект туалета финансировался за счет фонда Билла и Мелинды Гейтс. По оценкам фонда, в его разработку было вложено примерно $200 млн Всего были разработаны около 20 моделей такого рода туалетов.
По его словам, модель, разработка которой шла несколько лет, наконец готова к продаже, однако для того, чтобы такие туалеты стали предметом массового производства, фонд Гейтсов готов потратить еще $200 млн  Согласно данным фонда Гейтсов, плохие условия санитарии в мире ежегодно становятся причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения санитарных условий в мире, Гейтс принес на презентацию туалета банку, в которой, по его словам, «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают инфекционные заболевания) и 100 000 яиц паразитического червя».
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо новое место встречи Путина и Трампа143
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ483
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера12
Ефремову готовят безжалостное наказание332
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни38
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
02:31
Начался основной этап сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
05:07
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Происшествия
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение