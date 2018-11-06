Представлен убийца системы ЖКХ

Билл Гейтс представил унитаз, работающий без воды

Предполагается, что отходы будут перерабатываться в удобрение при помощи химикатов.

«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg

Гейтс подчеркнул, что работа над проектом заняла годы и сейчас он готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал Гейтс.

Проект туалета финансировался за счет фонда Билла и Мелинды Гейтс . По оценкам фонда, в его разработку было вложено примерно $200 млн Всего были разработаны около 20 моделей такого рода туалетов.

По его словам, модель, разработка которой шла несколько лет, наконец готова к продаже, однако для того, чтобы такие туалеты стали предметом массового производства, фонд Гейтсов готов потратить еще $200 млн Согласно данным фонда Гейтсов, плохие условия санитарии в мире ежегодно становятся причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения санитарных условий в мире, Гейтс принес на презентацию туалета банку, в которой, по его словам, «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают инфекционные заболевания) и 100 000 яиц паразитического червя».