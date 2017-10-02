Корабль инопланетян замечен в небе над США – уфологи

Уфологи уверяют, что в небе над Соединеными Штатами показался полупрозрачный корабль пришельцев. Видео, на котором заснят странный объект, появилось в Youtube.



Кадры вызвали бурную реакцию у пользователей Сети. Они выдвигают свои версии по поводу увиденного. Среди вариантов — портал в потусторонний мир и знак о начале межпланетной войны. При этом скептики считают, что странный объект — всего лишь редкое атмосферное явление.

