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Корабль инопланетян замечен в небе над США – уфологи
Уфологи уверяют, что в небе над Соединеными Штатами показался полупрозрачный корабль пришельцев. Видео, на котором заснят странный объект, появилось в Youtube.
Кадры вызвали бурную реакцию у пользователей Сети. Они выдвигают свои версии по поводу увиденного. Среди вариантов — портал в потусторонний мир и знак о начале межпланетной войны. При этом скептики считают, что странный объект — всего лишь редкое атмосферное явление.
Ранее в Сети появилось видео светящегося небесного объекта спиралевидной формы. Пользователи приняли его за НЛО, однако позже выяснилось, что им оказалась межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М".
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