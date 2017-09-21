Синоптики дали прогноз на зиму

Гидрометцентр считает, что в ближайшие шесть холодных месяцев года на большей части территории России температура воздуха будет держаться около средних многолетних значений или чуть выше них. Вероятность прогноза оценивается в 65-67%, сообщает «Российская газета».



В Уральском федеральном округе декабрь ожидается более теплым, чем прошлый, выше нормы будет температура в декабре и на востоке Северо-Западного федерального округа. В то же время жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области в последний месяц году ждут традиционные или более сильные, чем обычно, морозы.



В январе на северо-западе Якутии и на востоке Таймыра ждут повышения температуры, а в Сибирском федеральном округе будет холоднее обычного.



В феврале средняя месячная температура воздуха выше нормы ждет жителей большей части Северо-Западного федерального округа, Таймыра, северо-запада Якутии, Амурской области и юга Хабаровского края.



Росгидромет отмечает, что прогнозы Гидрометцентра на отопительный период в последние 17 лет сбываются с вероятностью в 58-81%.





Добавим, что синоптики обещают москвичам аномально теплые дни до конца сентября.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.