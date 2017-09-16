Грядущая зима станет самой холодной за столетие

Мир находится на грани нового ледникового периода, и Британия может пострадать сильнее всего, хотя похолодание затронет всю Европу, сообщает издание The Mirror

До мини-ледникового периода осталось совсем немного, предупреждают эксперты по климату. Джеймс Мэдден , сотрудник погодного портала Exacta Weather, считает, что Великобритания должна приспособиться к холодным зимам с этого года. По его мнению, на этот раз не исключено, что замерзнет Темза.

«Эта серьезная климатическая ситуация является чем-то, что вряд ли изменится в одночасье, поскольку повторный анализ прошлых циклов и других факторов, влияющих на текущую солнечную активность и размер/частоту солнечных пятен, показывают нам совершенно убедительно, что мы движемся к чему-то вроде минимума Маундера», — сказал Мэдден.

Минимумом Маундера называют период долговременного уменьшения количества солнечных пятен, наблюдавшийся с 1645 по 1715 годы. Он совпадает с периодом падения солнечной активности и наиболее холодной фазой глобального похолодания климата, которая отмечалось в течение XIV—XIX веков (малый ледниковый период). Это было время, когда Темза регулярно замерзала, считает климатолог, и оно может вернуться.

Старший метеоролог AccuWeather Алекс Сосновский заявил, что «температура поверхностной морской воды может значительно повлиять на температуру близлежащих земель».

«Климат в регионе, в том числе в Лондоне, Амстердаме, Париже и Лиссабоне, может измениться, температурный фон станет холоднее на несколько градусов на фоне потепления по всему миру», — заявил он.