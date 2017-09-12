Над Землей грянет самая мощная за последние 20 лет магнитная буря



Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрывает Землю. Силовые потоки будут бушевать два дня. На нашу планету магнитная буря обрушилась из-за мощных вспышек на Солнце . Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.



Взорванное Солнце накрывает земную атмосферу . В эти самые минуты на Земле бушует мощная магнитная буря. И апогей впереди.



"Мы живем на некоем дне под толщей воздушного океана, под толщей магнитного поля. А сейчас наверху происходит настоящая буря", — пояснил Сергей Богачев , доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физического института имени П. Н. Лебедева РАН

Радиоактивная плазма губительна для мягких белковых цепочек, из которых "собрано" человеческое тело.



Потоки плазмы как град тепличную пленку сотрясает магнитосферу Земли, единственную защиту от хаоса космического и солнечного излучения. В которую, как в спасательную камеру, заключен кристалл хрупкой биосферы. Так его называют ученые-медики.



Встряска магнитного поля вызывает разбалансировку всего организма.



"Может быть головная боль, повышение артериального давления. Может быть расстройство настроения. Психические отклонения в виде обострения", — перечисляет Анна Юрасова, врач общей практики.



В момент бурь ударам подвергается весь организм. Особенно сосуды — головы, сердца и ног. Нервная система. Отдельная группа риска — беременные женщины. Потоки плазмы бомбардируют ДНК. Корежат структуру клетки. И могут привести к перерождениям и злокачественным образованиям.



Врачи считают, что буря от Солнца может резко повысить количество инфарктов и инсультов. И не только у пожилых. Бессонница, нервные срывы, тахикардия. И есть от чего.



Мощность четырех произошедших взрывов — колоссальна. Ее почти невозможно осмыслить сознанием. На землю обрушилась сверхгорячая плазма из электронов и протонов. Приблизительная масса вещества 10 миллиардов тонн. Это около 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность равная объёму мирового потребления электроэнергии за миллион лет.



Чтобы понять, как действует солнечное излучение на человека, мы отправляемся в физический институт имени Лебедева, где есть искусственное Солнце.



Вакуумная камера полностью имитирует состояние открытого космоса. В нем есть губительное излучение, но нет спасительной атмосферы. Так что если перейти к аналогиям, то находиться рядом с ней так же безопасно, как человеку во время излучений находится на земле под защитой магнитного поля и атмосферы.



Но чем тоньше атмосферная подушка, тем выше риск. Но профессионалы, которые летают на высотах 10 тысяч метров, считают, что не все так страшно.



"Вы знаете, по нашим наблюдениям влияние солнечной активности никак не сказывается на самочувствии пассажиров", — говорит Максим Коломыцев, бортпроводник, инструктор авиакомпании Azur Air.



Под ударом те, кто еще выше. Выход в открытый космос пятый день закрыт. На МКС ограничены перемещения. Экипаж укрывается от радиации в особом отсеке.





"Есть места, наиболее загороженные аппаратурой, служебными системами, которые блокируют действие радиации в большей степени. Вот мы отсиживаемся там, в этих местах", — поясняет Михаил Корниенко , Герой России, летчик-космонавт.

Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам. Впрочем, большинство людей влияния магнитных бурь за работой не замечают. А по-настоящему от них страдают не больше 10 процентов жителей Земли.