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Ученые предупредили о новых мощных вспышках Солнца
Фото: NASA
Во вторник вспышки на Солнце могут продолжиться, сообщили РИА Новости в Росгидромете.
— По прогнозу 12 сентября есть вероятность солнечных вспышек Х класса, в том числе протонных. Геомагнитное поле Земли 11 сентября останется спокойным с отдельными периодами неустойчивости. 12 сентября возможны слабые возмущения, — рассказали ученые.
Напомним, в течение минувшей недели на Солнце произошел ряд вспесков активности. Самая мощная вспышка была зафиксирована 6 сентября — ей присвоили экстремальный индекс Х9,3 из 10 возможных. Дошедшее спустя двое суток до земной орбиты облако раскаленной плазмы вызвало в атмосфере мощнейшую магнитную бурю. Еще одна вспышка экстремального класса произошла вечером 10 сентября.
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