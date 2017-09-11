Ученые предупредили о новых мощных вспышках Солнца

Росгидромете. Во вторник вспышки на Солнце могут продолжиться, сообщили РИА Новости

— По прогнозу 12 сентября есть вероятность солнечных вспышек Х класса, в том числе протонных. Геомагнитное поле Земли 11 сентября останется спокойным с отдельными периодами неустойчивости. 12 сентября возможны слабые возмущения, — рассказали ученые.