В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новые антироссийские санкции от Евросоюза. Об этом сообщает News.ru.

По словам Джабарова, Евросоюз должен ввести санкции против Украины за удары по России. При этом он также добавил, что альянс ждут серьезные последствия, если Евросоюз продолжит помогать Украине.

«Почему бы Евросоюзу не ввести санкции против Украины за удары, допустим, по колледжу в Старобельске, где учились студенты? Из-за их атак на автобусы и поезда также погибали мирные люди, и, видимо, это считается нормальным. А то, что ВС РФ бьет по Киеву, причем по оборонным объектам, в понимании Запада это очень тяжелые удары», — заявил он.

ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву"

Джабаров также заявил, что России «плевать на санкции».

«От отчаяния они не знают уже, что изобрести, придумывают всякие санкции. Плевать мы хотели на них, поскольку нам надо доводить до конца СВО. Это во благо той же Европы, которая просто доиграется до тяжелейшего европейского конфликта, если будет продолжать снабжать Киев летальным оружием», — добавил он.

Ранее Евросоюз ввел санкции против России за удары по Киеву.