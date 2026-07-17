ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву"

Евросоюз впервые применил новый вид санкций - "за удары по Киеву" - против пяти россиян и промышленной группы "АБС Электро". Об этом сообщил Совет ЕС.

В заявлении говорится, что рестрикции введены за "удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы "АБС Электро", которой Брюссель вменил в вину производство электронных компонентов для российских ударных беспилотников.

Ранее ограничительные меры с такой формулировкой не вводились, однако их суть остается неизменной - запрет на въезд в ЕС и блокировка активов в Европе. Эта информация была объявлена через два дня после визита на Украину главы Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляйен, которая, по сообщению издания Euractiv, 15 июля в Киеве была вынуждена прятаться в бомбоубежище.