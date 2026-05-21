Президент России Владимир Путин пошутил про артистов и шампанское во время общения с обладателями государственных наград в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия Путин завязал разговор с Юрием Антоновым и Надеждой Бабкиной. Увидев, что Антонов остался без бокала шампанского, президент заявил, что «артистов как обычно обносят».

«Вот артистов обносят, как обычно, да?», — заявил он.

В ответ на это Бабкина сказала, что «артисты не пьют, а только нюхают». В свою очередь, Антонов объяснил, что ему бокала не хватило. В итоге с ним хотела поделиться шампанским Бабкина, но в этот момент Антонову подали новый бокал.

Ранее Путин отметил талант Бабкиной и Антонова.