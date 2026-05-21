Путин отметил талант Надежды Бабкиной и Юрия Антонова

Президент РФ Владимир Путин отметил вдохновение и радость, которые приносит российским семьям творчество артистов Юрия Антонова и Надежды Бабкиной.
21 мая на церемонии в Кремле глава государства вручил каждому из них орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Рад видеть здесь сегодня деятелей отечественной культуры Юрия Михайловича Антонова, Надежду Георгиевну Бабкину. Своим творчеством вы поддерживаете, вдохновляете людей, приносите радость в российские семьи. В этом огромная ценность искусства и ценность ваших талантов", - сказал президент.