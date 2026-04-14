В Совфеде отреагировали на слова Мерца о России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости «иссушить» источники финансовых поступлений России. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Карасина, подобные заявления говорят о нервозности Евросоюза из-за ситуации на Украине. При этом, он также назвал европейских политиков «строителями нового Рейха» и посоветовал Мерцу обдумывать подобные слова.

«Нам не привыкать к выпадам против нашей родины, мы умеем защищать ее интересы. Это во-первых. Во вторых, Мерцу, видимо, надо думать, прежде чем такие заявления делать. Пока ощущается нервозность в рядах строителей нового Рейха в Европе, потому что даже с учетом результатов выборов в Венгрии далеко не понятно, какую среднесрочную и долгосрочную позицию по всем этим вопросам будет занимать новое руководство Будапешта», — заявил он.

Сенатор также добавил, что жители стран Европы начинают все больше сомневаться в разумности действий своих властей.

