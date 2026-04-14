В России высказались о действиях Трампа в Ормузском проливе

Россия изучает действия президента США Дональда Трампа в Ормузском проливе, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы изучаем. Надо следить за развитием событий. То, что [глава дипломатии Евросоюза] Кая Каллас не понимает [политику Трампа в отношении пролива], это еще не аргумент. Потому что она много чего не понимает. Но важно разобраться в реальных намерениях Трампа», — прокомментировал Карасин.

По словам сенатора, от политики американского президента в Ормузском проливе зависит стабильность не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«Поэтому будем внимательно следить за развитием и за весьма противоречивыми заявлениями, которые иногда доносятся из Вашингтона, из других столиц. И будем делать соответствующие выводы», — заключил он.

Ранее Каллас заявила, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе. Она сообщила о готовности союза задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в проливе после завершения боевых действий.

13 апреля был обнародован американский план блокировки иранских портов, согласно которому Соединенные Штаты считают своим правом захватывать суда в Ормузском проливе.