В России раскрыли страх Евросоюза

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Евросоюза боятся остаться вовлеченными в конфликт на Украине без помощи США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, президент США Дональд Трамп может полностью погрузиться в конфликт на Ближнем Востоке, что станет причиной выхода Белого дома из помощи Украине. Кроме того, сенатор также считает, что Трамп может бросить поддержку Киева «в отместку за позицию Европы по Ирану».

Пушков также добавил, что союзники США не планируют вступать в конфликт на Ближнем Востоке, но заинтересованы в разблокировке Ормузского пролива.

«Причин несколько. Первая: именно по Европе бьет прежде всего перекрытие этой важнейшей нефтегазовой артерии. Причина вторая: зная, насколько эта война важна для Трампа и насколько он недоволен позицией союзников, европейцы не хотят полностью выводить его из себя», — написал он.

