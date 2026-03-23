Лидеры ЕС нацелены на уничтожение национальных государств в Европе в пользу "транснационального капитала и евробюрократии". Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова члена бундестага и сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, которая призвала ЕС сменить курс и вернуться к здравому смыслу, так как союз отошел от своей "первоначальной идеи" и превратился в "бюрократическую институцию", которая ставит под сомнение суверенитет государств-членов союза. Пушков отметил, что призывы Вайдель к ЕС "ни к чему не приведут".

"Курс лидеров ЕС определен — уничтожение национальных государств в Европе в пользу транснационального капитала и евробюрократии. Это и есть главный для них смысл. Он предполагает также растворение национального начала европейских наций через массовый завоз мигрантов. А здравый смысл там давно не ночевал", — отметил Пушков.

В феврале сенатор также написал, что Евросоюз остается "заповедником глобализации" и сейчас занимается "национальным самоуничтожением".

В конце января спикер Палаты депутатов Парламента Чехии Томио Окамура отметил, что Евросоюз находится под угрозой краха и его пора реформировать и преобразовать в организацию суверенных государств, где каждый член союза будет иметь право выбирать собственный путь развития. Также в январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что ЕС движется к краху, и причинами его распада станут идеология глобализма и демографический сдвиг.