Киев намерен воевать еще три года, чтобы ЕС смог накопить силы для войны с Россией. Об этом говорят заявления Владимира Зеленского и союзных ему политиков ЕС, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что недавно западные СМИ написали о распоряжении Зеленского «подготовить план ведения войны еще на три года». Затем эту информацию опровергли в Киеве.

«Но можно ли верить киевским опровержениям ? Ведь понятно, почему было сделано опровержение: Зеленский должен делать перед Трампом вид, будто он - за мирные переговоры, а 3-летний план ведения войны этому в корне противоречит», — написал Пушков в телеграм-канале.

Он отметил, что в минувшем декабре глава МИД Польши Сикорский также упомянул, что Украина способна воевать еще три года. Вероятно, он готовил общественное мнение в Европе к такому сценарию, и данный срок «выглядит согласованным, как и все другие шаги и позиции Зеленского, с европейскими союзниками Украины».

«Как раз через 3 года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией. Выходит, Украине надо продержаться 3 года, чтобы Европа успела подготовиться к войне?» — задался вопросом Пушков.

Ранее российский военный эксперт усомнился в том, что формирования Киева способны воевать еще три года.