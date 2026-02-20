Заявление Владимира Зеленского о намерении продолжать боевые действия еще три года продиктовано исключительно страхом за собственную жизнь и желанием любой ценой удержать власть. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинская армия не обладает потенциалом для столь длительного противостояния.

Аналитик уверен, что риторика о затяжном конфликте — это инструмент давления на администрацию Дональда Трампа.

«Зеленский говорит Западу: „Не хотите мне помогать против РФ? Я буду воевать еще три года, а вы мне будете платить дань“. Но Украина как государство с военной точки зрения ничего не представляет. Если западные страны прекратят помогать, Киев капитулирует в течение недели», - приводит портал News.ru слова эксперта.

Матвийчук добавил, что политическое урегулирование воспринимается нынешним руководством Украины как личный приговор.

«Мир для Зеленского — это смерть. Его убьют либо правые радикалы, либо спецслужбы Запада. Поэтому он и заявляет о продолжении конфликта, стремясь избежать ответственности за происходящее», - подытожил специалист.

«Еще три года»: на Западе рассказали о новом плане Зеленского

Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать план военных действий на следующие три года, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте, ссылаясь на источники в Киеве.

По его словам, глава киевского режима объяснил это тем, что больше не верит в возможность переговоров с Россией. На встрече с ближайшими советниками 12 февраля Зеленский заявил, что дипломатический процесс провалился, и теперь необходимо готовиться к затяжным боевым действиям.

Источники также сообщили, что ранее в Киеве рассматривали варианты проведения референдума по мирному соглашению и президентских выборов. Причины резкой смены позиции неизвестны, но, по мнению Панчевского, это может быть связано с тем, что Зеленский счёл недостаточными гарантии безопасности, предложенные Дональдом Трампом.

"Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча с ближайшими советниками в прошлый четверг Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке", - заявил журналист.

В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

В офисе президента Украины Владимира Зеленского действительно существует так называемый план войны. Об этом рассказал близкий к ведомству Telegram-канал «Сотрудник ОП».

«План войны действительно есть. Министр [обороны Михаил] Федоров планирует воевать еще как минимум год. И планирует потому, что он министр обороны, и это его прямые обязанности», — раскрыли подробности в публикации.

Отмечается, что США такой расклад событий не устраивает, поэтому Вашингтон продолжает давление на украинского лидера для ускорения процесса подписания мирных договоренностей.

Военэксперт Котенок: США не в состоянии пресечь воинственную риторику Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя о готовности воевать еще длительное время, оскорбляя международных лидеров и допуская откровенно русофобские высказывания, открыто демонстрирует нежелание заключать мирное соглашение. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Юрий Котенок.

По его словам, даже США не в состоянии "усмирить лай" президента Украины.

"Вот этот лай Зеленского - это показатель того, чего на самом деле стоят эти переговоры с украинской стороной. На мой взгляд, они мало чего стоят. Потому что идет постоянное лавирование, увиливание в главных вопросах. Демонстрируется нежелание мириться с Россией", - сказал эксперт.

Сломать хребет: в Госдуме признали способность Киева воевать три года

Вооруженные силы Украины сохраняют значительный мобилизационный ресурс и способны вести боевые действия еще длительное время при условии продолжения западных поставок. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, комментируя новости о том, что Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года. Депутат подчеркнул, что для коренного перелома ситуации требуется масштабное стратегическое поражение ВСУ.

Парламентарий отметил, что несмотря на значительное сокращение населения, демографический ресурс страны остается существенным для продолжения конфликта.

«Человеческого капитала на Украине предостаточно... мобилизационный потенциал огромный, миллионов пять. Конечно, на фронт их гонят насильно, но личный состав ВСУ пополняется регулярно», - сказал Журавлев в интервью News.ru.

Депутат указал, что сочетание западного вооружения и людских резервов создает условия для затяжного противостояния, которое не прекратится само по себе.

«Украинская армия может держаться еще довольно долго. Если не нанести ей какое-то крупное решающее поражение, подобное Курской битве, после которой гитлеровский вермахт ни одного серьезного сражения уже не выиграл», - отметил парламентарий.

Швыткин: Подготовка Зеленским плана войны на три года обернется крахом Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на сведения о подготовке президентом Украины Владимиром Зеленским плана войны на три года, заявив, что это обернется крахом для Украины. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат подчеркнул, что изначально сложилось впечатление, что Зеленский не настроен на диалог и мирное урегулирование конфликта, а напротив — намерен продолжать боевые действия, исходя из тех установок, которые ему дают страны Запада.

Швыткин напомнил о продвижении армии России в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что это указывает на то, что план Зеленского воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом».

«Я думаю, что через три года, к сожалению, будет очевидно, что население Украины становиться будет все меньше и меньше, поэтому это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей», — заключил Швыткин.

Военэксперт Дандыкин: план Зеленского на 3 года войны сорвется летом 2026 года

Планы украинского лидера Владимира Зеленского затянуть военный конфликт с Россией еще на три года в целом соответствуют его «стратегии затягивания», согласованной с западными партнерами. Россия вариант «игры вдолгую» тоже учитывает, однако есть вероятность, что уже в предстоящий весенне-летний сезон план Киева сорвется силами российской армии, заявил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, во всех планах Зеленского прослеживается «рука начальника», так как спонсоры Украины в Европе до этого уже выступали с инициативой пролить конфликт на два-три года. Что касается позиции России, то вариант на продолжение конфликта учитывается, однако сейчас заметно, что планы Киева «скукоживаются» и становятся все более нереалистичными. На это влияет, в частности, тот факт, что количество спонсоров Украины снижается. У ВС РФ на этом фоне повышаются шансы сорвать стратегию затягивания конфликта, считает эксперт.

«Сейчас нужно освободить оставшуюся часть Донбасса — это будет нелегко, но вполне реально уже в этом году, — подчеркнул он. — Я думаю, что в весенне-летний период врага ожидает много неприятных сюрпризов».

