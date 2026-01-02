Дмитрий Медведев прокомментировал слова Стубба о России

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал в соцсети X.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию», — написал Медведев.

Отметим, что в 1917 году большевики выразили согласие с независимостью Финляндии.

