Медведев рассказал о возмездии за теракт в Херсонской области

Возмездие за теракт в Херсонской области в новогоднюю ночь должно затронуть как исполнителей, так и заказчиков. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Политик после атаки украинских беспилотников в селе Хорлы подчеркнул, что "хватит церемониться", имея в виду, вероятнее всего, ВСУ. Он пообещал, что возмездие РФ за этот удар будет "неминуемым и скорым" в ходе наступления войск российской армии.

Медведев отметил, что ВСУ "умышленно и жестоко" расправились с мирными жителями Херсонской области. Он назвал действия украинских военных "зверством, подлостью и цинизмом". Этот удар по Хорлам политик сравнил с трагедией в Хатыни, устроенной фашистами в 1943 году.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области.

В МИД прокомментировали удары ВСУ по кафе в Херсонской области

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, украинские дроны ударили по мирным жителям прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

В МИД России назвали случившееся очередным террористическим актом Украины, отметив, что атака была заранее спланирована. В ведомстве отметили, что украинские военные целенаправленно били по месту скопления мирных граждан, которые праздновали Новый год. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из БПЛА был с зажигательной смесью. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.