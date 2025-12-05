Ушаков назвал число встреч Путина и Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал число встреч Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разговор Ушакова с Павлов Зарубиным.

По словам Ушакова, Путин и Уиткофф встречались уже шесть раз. При этом помощник президента добавил, что после этого Путин «уже хорошо знает» Уиткоффа.

«Путин хорошо знает Уиткоффа, он с ним встречался уже шесть раз», — заявил Ушаков.

Ранее СМИ сообщили о том, что Уиткофф собирается провести встречу с главой Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым и другими представителями Киева.