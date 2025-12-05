На Украине анонсировали новую встречу с США по плану Трампа

УП: Умеров проведет новую встречу в США с Уиткоффом и Кушнером
Глава Совета нацбезопасности Украины Русетм Умеров совместно с другими представителями Киева проведет с американской стороной новую встречу в США по решению на Украине.
Об этом сообщает газета «Украинская правда».
«Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и (начальника Генштаба ВСУ – «Газета.Ru») Андрея Гнатова с американской стороной», — говорится в сообщении.
Как отмечается, переговоры Киева и Вашингтона пройдут во Флориде по вопросу «дальнейших шагов» по урегулированию ситуации на Украине.
По информации источников РБК-Украина, в пятницу пройдет встреча украинских переговорщиков со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.
В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.