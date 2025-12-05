На Украине анонсировали новую встречу с США по плану Трампа

Глава Совета нацбезопасности Украины Русетм Умеров совместно с другими представителями Киева проведет с американской стороной новую встречу в США по решению на Украине.

© Газета.Ru

Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и (начальника Генштаба ВСУ – «Газета.Ru») Андрея Гнатова с американской стороной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, переговоры Киева и Вашингтона пройдут во Флориде по вопросу «дальнейших шагов» по урегулированию ситуации на Украине.

По информации источников РБК-Украина, в пятницу пройдет встреча украинских переговорщиков со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.