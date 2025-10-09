Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев поблагодарил Высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

В ходе своего визита в КНДР Медведев выразил благодарность Ким Чен Ыну за «союзнические решения». Кроме того, он отдельно поблагодарил бойцов северокорейской армии, которые были отправлены в Курскую область.

«В ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына за принятые союзнические решения, а бойцов контингента Корейской Народной Армии – за помощь Вооруженным силам России и проявленный героизм в ходе освобождения Курской области», — заявил он.

Ким Чен Ын мощно подготовился к возвращению на мировую арену

Ранее Медведев заявил, что помощь КНДР России навсегда останется в «летописи дружбы» двух стран.