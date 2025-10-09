Медведев оценил влияние военной поддержки со стороны КНДР

Помощь военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) России навсегда останется в летописи дружбы двух стран.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на переговорах с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ен Воном, передает ТАСС.

«В сложной ситуации по указанию руководителя КНДР, уважаемого товарища Ким Чен Ына ваши вооруженные силы пришли на помощь нашей стране. Это навсегда останется в летописи нашей дружбы», — заявил он.

Политик возглавляет делегацию «Единой России», прибывшую в Пхеньян по приглашению Центрального комитета ТПК. Представители российской стороны примут участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

В ходе визита в Пхеньян Медведев возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые установлены в центральном районе города.