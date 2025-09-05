Путин пришел на пленарное заседание ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин пришел на пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства традиционно выступит с речью и примет участие в дискуссии.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главными в выступлении Путина будут вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока.

В программе ВЭФ на пленарное заседание ориентировочно отведено два часа, но фактически длительность не регламентирована.

Вместе с Путиным в пленарной сессии принимают участие иностранные гости: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Накануне президент провел с каждым из них отдельную встречу.

Всего, как отмечали в Кремле, в форуме участвуют более 70 стран.