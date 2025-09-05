Песков озвучил ключевой принцип безопасности России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подтвердил ключевой принцип внешней политики РФ, неоднократно озвученный Владимиром Путиным. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что безопасность одной страны не может достигаться за счёт ущемления безопасности других государств.

Песков акцентировал внимание на том, что российская сторона последовательно продвигает концепцию неделимости безопасности, которая предполагает равный учёт интересов всех сторон.

"Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности - это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент", - сказал Песков.

