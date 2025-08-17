Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в воскресенье. Владимир Путин проинформировал коллегу об итогах переговоров на Аляске с президентом США.

«Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом», — сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Лукашенко и Трамп провели переговоры в преддверии саммита России и США на Аляске. Американский президент охарактеризовал разговор как «очень хороший» и заявил, что ждет возможности встретиться с Лукашенко в будущем.