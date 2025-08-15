Трамп выступил с заявлением после разговора с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в будущем провести встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

Лидеры США и Белоруссии провели беседу во время полета Трампа в Анкоридж (штат Аляска), где у него состоится саммит с президентом России Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал разговор как "очень хороший".

