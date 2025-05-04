Путин показал подарок от Лукашенко
Президент России Владимир Путин получил в подарок от белорусского лидера Александра Лукашенко большую коробку шоколада. Об этом стало известно после того как телеканал «Россия» показал обстановку и быт президента в его кремлевской квартире.
Глава государства провел журналистов на кухню, где на столе лежала большая бежевая коробка с белорусским национальным орнаментом и надписью «Президент».
«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал Путин журналистам.
На президентском столе журналисты также заметили фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.
Новый документальный фильм о президенте сегодня выйдет на телеканале «Россия».