Путин показал подарок от Лукашенко

Президент России Владимир Путин получил в подарок от белорусского лидера Александра Лукашенко большую коробку шоколада. Об этом стало известно после того как телеканал «Россия» показал обстановку и быт президента в его кремлевской квартире.

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Глава государства провел журналистов на кухню, где на столе лежала большая бежевая коробка с белорусским национальным орнаментом и надписью «Президент».

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал Путин журналистам.

На президентском столе журналисты также заметили фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.

Новый документальный фильм о президенте сегодня выйдет на телеканале «Россия».