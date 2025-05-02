Путин показал содержимое холодильника в кремлевской квартире

В кремлевской квартире президента России Владимира Путина на столе были замечены фрукты, мед, кефир и икона Спаса Нерукотворного рядом с документами.

Владимир Путин во время разговора с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир. Затем глава государства предложил гостю угоститься, а из буфета достал две чашки, передает РИА «Новости».

На кадрах, вошедших в новый документальный фильм о президенте, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, видно, что на столе стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, а также папки с документами. На полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

Путин ответил на вопрос, сожалел ли о том, что стал президентом

Ранее президент России Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

До этого Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу и раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц.