Зачем Сергей Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, хрустальная мечта великого комбинатора Остапа Бендера, приковал в эти дни взгляды людей со всего мира. Здесь в понедельник, 18 ноября, открывается саммит Большой двадцатки. В течение двух дней лидеры 19 стран, признанных крупнейшими экономиками мира, представители двух объединений - Европейского и Африканского союзов, а также гости (всего ожидается 55 делегаций из 40 стран и 15 международных организаций) будут обсуждать проблемы, которые Бразилия, являющаяся председателем в этом году в G20, считает наиболее злободневными.

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Речь идет о борьбе с неравенством, голодом и бедностью, реформе международных институтов и энергетическом переходе. Церемония открытия, которая начнется уже через несколько часов, будет ознаменована официальным запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. С данной инициативой президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил еще на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели в сентябре 2023 года. В ходе своего председательства Бразилия активно занялась реализацией этой идеи.

В Бразилии стартовал саммит G20

Россию на саммите G20 по поручению президента РФ Владимира Путина представляет глава МИД Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро в воскресенье. Борт министра приземлился в аэропорту Галеан. По этому случаю на ближайшем от того места, где остановился самолет, флагштоке подняли российский флаг, расстелили красную дорожку возле трапа, выставили почетный караул. Показательно, что церемония ничем не отличалась от того, как встречали здесь глав государств и правительств, прибывших как до, так и после Лаврова. Те же самые лица приветствовали премьер-министра Канады Джастина Трюдо или премьера Италии Джорджию Мелони, главу правительства Индии Нарендру Моди или президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи с прибытием высоких гостей в Рио-де-Жанейро серьезно усилили безопасность. На улицы города вывели 26 тысяч полицейских и военных. Уже по пути из аэропорта Галеан можно было заметить бронетранспортеры. А гостиницы, где остановились члены делегаций, легко опознаются по наличию перед входом усиленной охраны. Здесь не просто выставили пару полицейских. Тут дежурят целые подразделения, насчитывающие десятки человек. Все в бронежилетах и с автоматами (какой контраст с местными жителями, разгуливающими в плавках и купальниках!).

По крайней мере так дело обстоит возле гостиниц, где остановились делегации из России, Малайзии, представители Африканского союза, что собственными глазами видел корреспондент "РГ".

И это в пригородном районе Барра-да-Тижука, считающимся одним из самых безопасных в Рио-де-Жанейро. В южной части города, где остановился председатель КНР Си Цзиньпин, как пишут местные СМИ, дежурят уже бойцы спецназа и снайперы. Однако самой обеспокоенной своей безопасностью оказалась американская делегация, она еще пару дней назад привезла с собой запасы еды и воды. Как сообщается, в Рио-де-Жанейро прибыли два самолета с провиантом, чтобы его увезти, понадобилось семь грузовиков. Будто здесь нечего есть. Представители других стран и союзов, входящих в G20, до такого не дошли. Им вполне хватило того, что готовят в ближайших к гостиницам ресторанах.

В центре города, где организована встреча лидеров G20, перекрыты все дороги. К Музею современного искусства, который специально отремонтировали для проведения саммита Большой двадцатки, просто так не подобраться. Сюда пускают только гостей со специальными бейждами, а местным жителям приказано отдыхать, им устроили выходные с 15 по 21 ноября, чтобы они не отвлекали лидеров от работы.

В ходе саммита, как проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров объявит о присоединении нашей страны к Глобальному альянсу по борьбе и голодом и бедностью. Это будет логичным продолжением политики Москвы, которая, несмотря на западные санкции, добросовестно выполняет свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Более того, РФ безвозмездно предоставляет ряду африканских стран десятки тонн зерна и удобрений, а также перечисляет средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для оказания помощи наименее развитым и развивающимся государствам. Роль России в обеспечении продовольственной безопасности, кстати, недавно отметил глава МИД Мавритании, страны, председательствующей в Африканском союзе, Мохамед Салем ульд Мерзук. В ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, он указал, что Россия поставляет более 50 процентов зерновых в Африку. И на Черном континенте это ценят.

Москва ожидает, что запуск альянса поможет в обеспечении продовольственной безопасности в мире, и готова поделиться своим опытом со всеми заинтересованными странами. По словам Захаровой, российский министр сделает акцент на построении Большого евразийского партнерства, создании свободных от западного диктата цепочек поставок, логистических маршрутов и расчетно-платежных схем.

Не обойдется саммит и без обсуждения реформы глобального управления. Как сообщил шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу, предлагается обсудить способы модернизации основных международных институтов, таких как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, чтобы они отражали современные реалии и способствовали более справедливому и эффективному управлению. Москва последовательно поддерживает эту линию, выступает за укрепление голоса стран Мирового большинства принятия решений в различных структурах. Впрочем, эта тема в рамках "Группы двадцати" обсуждается уже много лет, еще в 2010 году в совместном заявлении G20 говорилось о необходимости повысить роль и значение развивающихся стран в институтах глобального управления. Было это отражено и в прошлогоднем коммюнике, принятом по итогам саммита в Нью-Дели.

Третья сессия будет посвящена климатическому кризису и стратегиям по продвижению более зеленой и устойчивой глобальной экономики. То, что этот вопрос поднимает Бразилия, не случайно. Страна является мировым лидером в области развития чистой энергетики и "зеленых" технологий. Из всех членов Большой двадцатки Бразилия имеет самую низкую долю ископаемого топлива в сфере производства электроэнергии. Республика активно развивает ветровую, солнечную и биоэнергетику, является пионером в производстве биотоплива, в том числе для транспортных средств.

Как видно из заявленной повестки, Бразилия выполняет свое обещание придерживаться экономических, а не геополитических вопросов. Как обратил внимание Лавров еще после встречи глав МИД G20 в феврале, страны мира "все больше понимают, что геополитические игры, авантюры Запада негативно влияют на мировую экономику", и Бразилия смогла найти правильный "угол атаки" на эту тему, рассматривая вопросы геополитики с точки зрения их прямого воздействия на сферу экономики, финансов, международных торговых отношений.

По мнению ряда экспертов, в настоящее время G20 обрела равновесие, она стала ключевой площадкой неполитизированного взаимодействия между Западом и мировым большинством, причем не только на уровне стран, но и объединений - благодаря присоединению к Группе Африканского союза - в противовес Европейскому, который представляет бывшие колониальные державы. Большая двадцатка превращается в форум прагматичного сотрудничества по широкому спектру проблем развития, вышедших на первый план в глобальной повестке дня, а дискуссии приобретают все более комплексный и взаимосвязанный характер. Однако сколько G20 просуществует в таком виде?

По мнению программного директора дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, "Большая двадцатка - это уходящий формат".

"Он был создан странами Запада в тот период, когда их доминирование было неоспоримым. Для того, чтобы использовать ресурсы и возможности крупнейших развивающихся экономик мира для спасения монопольного положения Запада после международного финансового кризиса 2008-2011 годов", - отметил эксперт в беседе с "РГ".

По его словам, сегодня данный формат сохраняется, поскольку большинство развивающихся стран не настроены на кардинальный слом тех международных институтов, что существовали ранее. "Все эти страны, в том числе Россия, делают ставку на постепенный переход к новым, более справедливым институтам. БРИКС, например, является таким институтом нового типа.

Поэтому Большая двадцатка - это переходное явление от той эпохи, когда все определял Запад, к наступающей эпохе, когда основные решения в мире принимаются намного более широким составом", - отметил Бордачев. Он также обратил внимание, что второй год подряд в G20 председательствует член БРИКС, и благодаря этому Запад не может превратить данную площадку в место, где он бы вел антироссийскую или антикитайскую пропаганду, как это было с другими международными организациями. Крупнейшие экономики мира предлагают свою повестку, выносят на обсуждение климатические изменения, продовольственные проблемы. Это видно по той программе, которую приготовила Бразилия. Эти темы актуальные не для западных стран, а для всего остального мира.

Что касается итоговой декларации, то по мнению Бордачева, она будет принята с компромиссами. Запад не оставит в стороне украинскую повестку, но "эту линию он будет продвигать вяло, не так боевито, как в прошлый раз".

Аналогичной точки зрения придерживается проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, политизированная риторика в адрес России никуда не денется, "но возвращение к тем жестким вариантам, когда было желание отступить от относительно конструктивного обсуждения экономических и финансовых вопросов повестки, сейчас уже не столь актуально". Эксперт полагает, что лидеры европейских стран на фоне экономических сложностей сосредоточатся на тех вопросах, которые не позволят им плохо выглядеть плохо глазах избирателей.

Стоит отметить, что в последние дни в бразильских СМИ можно найти множество сообщений о ходе подготовки совместной декларации. Издание Folha de Sao Paulo писало о сложностях, которые возникли из-за споров между представителями стран Запада и Глобального Юга относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Однако затем телеканал CNN Brasil сообщил, что власти Бразилии оптимистично смотрит на итоги будущей встречи, "правительство считает заявление лидеров G20 в Бразилии более многообещающим, чем заявления Индии и Индонезии, которые возглавляли группу в 2023 и 2022 годах соответственно". Как отмечается, оптимизм внушает тот факт, что в течение года удалось принять десять консенсусных заявлений на уровне министров. И эти десять документов Бразилиа считает основой для принятия декларации по итогам саммита, поскольку "маловероятно, что лидеры стран сделают шаг вперед или шаг назад от того, то декларировали их министры".

Правда, в последние дни некоторые опасения в отношении совместного заявления возникли из-за Аргентины. Президент этой республики Хавьер Милей в последний момент выступил против предложения обложить дополнительным налогом миллиардеров по всему миру, который Бразилия намеревалась включить в документ. Он также недоволен идеями расширения прав женщин и климатической повестки 2030. Кроме того, нет полной ясности относительно упоминания в декларации украинского и ближневосточного конфликтов. Как сообщает Globo, шерпы стран-участниц G20 к воскресенью в целом согласовали текст декларации, но некоторые вопросы нуждаются в обсуждении на уровне лидеров. И окончательно все прояснится только 19 ноября, в последний день саммита.