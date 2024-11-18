В Бразилии стартовал саммит G20

В Бразилии началось открытии саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters.

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Двухдневное мероприятие проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20 и других государств.

Ранее в Рио-де-Жанейро прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства выступит в понедельник на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.