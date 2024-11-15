В Германии раскрыли содержание разговора Путина с Шольцем

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт раскрыл подробности переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в немецком ведомстве, главной темой переговоров между политиками был конфликт на Украине. По словам Хебештрайта, Шольц призывал Путина сесть за стол переговоров с Киевом, прекратить конфликт и вывести российские силы с территории Украины. Помимо этого, Шольц также выразил готовность и дальше оказывать Украине военную помощь «столько, сколько потребуется».

«Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — рассказал представитель немецкого кабмина.

При этом Хебештрайт подчеркнул, что перед звонком Путину Шольц пообщался с Владимиром Зеленским. Кроме того, канцлер ФРГ собирается позвонить Зеленскому и после разговора с президентом России.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Шольцем.