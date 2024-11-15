Путин поговорил с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что этот звонок стал первым разговором между Шольцем и Путиным за последние два года. При этом ни одна из сторон пока не подтвердила эту информацию официально. Подробности разговора также пока остаются неизвестными.

«Шольц созванивается с Путиным. <...> Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года. <...> Разговор произошел после долгой подготовки», — сообщает источник.

Отметим, что за некоторое время до звонка издание Bloomberg сообщило, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным.