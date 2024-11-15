Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, разговор должен состояться уже сегодня. При этом ранее Шольц уже озвучивал свое желание провести разговор с российским президентом — тогда он также добавил, что ожидает «подходящего времени».

«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности», — заявил он.

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Ранее политолог заявил, что Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост.