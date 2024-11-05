Путин высказался о русском мате

Президент России Владимир Путин высказался о нецензурной лексике в русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания Совета по поддержке русского языка и народов России, Путин затронул тему российского мата. По его словам, сквернословие является грехом, «но кто из нас без греха». Таким образом он прокомментировал слова заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой о том, что мат является «анти-молитвой».

«Вы сказали, что мат — это анти-молитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный. <...> Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что советская власть насильно заставляла изучать украинский язык в Донбассе.