Путин: советская власть насильно заставляла учить украинский язык в Донбассе

Советская власть заставляла изучать украинский язык в Донбассе, где всегда говорили на русском. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык", - напомнил президент.