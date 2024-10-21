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В Общественной палате РФ прокомментировали слова Трампа об ударе по Москве

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, а также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал своему российскому коллеге Владимиру Путину «ударить по Москве, если тот не отстанет от Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

В Общественной палате РФ прокомментировали слова Трампа об ударе по Москве
© РИА Новости

По словам Рогова, эти слова Трампа являются всего лишь пиар-ходом. Как считает председатель комиссии, таким образом экс-президент хотел показать себя «крутым ковбоем».

«Это заявление — не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером», — заявил Рогов.

Ранее слова Трампа об ударе по Москве прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.