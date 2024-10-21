В Общественной палате РФ прокомментировали слова Трампа об ударе по Москве

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, а также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал своему российскому коллеге Владимиру Путину «ударить по Москве, если тот не отстанет от Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, эти слова Трампа являются всего лишь пиар-ходом. Как считает председатель комиссии, таким образом экс-президент хотел показать себя «крутым ковбоем».

«Это заявление — не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером», — заявил Рогов.

Ранее слова Трампа об ударе по Москве прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.